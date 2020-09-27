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Aktüel Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:24:04 -
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.

Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki isimleri öğrenilemeyen 6 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsün Van'dan Adıyaman'a gittiği öğrenildi.

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