Şanlıurfa'da maske kullanımına "isot" kostümlü maskotlarla dikkat çekildi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla "isot" şeklinde kostüm giyen maskotlarla maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla kentin simgelerinden olan "isot" kostümlü maskotlarla maske dağıtımı yaptı.
Kostümlerine takılan maskelerle kentin tarihi çarşılarında ve Balıklıgöl yerleşkesinde gezen maskotlar, vatandaşları sosyal mesafeye uyma, temizlik ve maske takmaları konusunda uyardı.
Dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür ederken, maskotları da fotoğraflamayı ihmal etmedi.