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Gündem Şanlıurfa’da korkutan görüntü için inceleme başlatıldı
Gündem

Şanlıurfa’da korkutan görüntü için inceleme başlatıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alıp, inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:11:00 -
Şanlıurfa’da korkutan görüntü için inceleme başlatıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı Gölü'nde binlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alıp, inceleme başlattı.

Siverek’e bağlı Kargalı Mahallesi yakınlarında bulunan ve sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Baraj Gölü’nde binlerce balık, kıyıya vurdu.

Ölü balıkları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden su ve ölü balık numuneleri alarak, inceleme başlattı.

 

 

Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilirken, kesin sonucun, inceleme sonrası belli olacağı belirtildi. (DHA)

 

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