  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kardeş ülkeden kritik Türkiye açıklaması
Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Gazze'deki askeri törenlerde Süleymani posterleri ve Hizbullah bayrağı açıldı
Aktüel Şanlıurfa'da korkunç kaza! Ölüler var
Aktüel

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Ölüler var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:22:00 -
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Ölüler var

İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay