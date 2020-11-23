Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Bozova ilçesi kırsalındaki Umutlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ekinci (77), sabah yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ekinci'nin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi.