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Aktüel Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:52:50 -
Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen tır ile pamuk yüklü 63 N 4983 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yaralanan sürücüleri araçlarından çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kamyonetteki pamuk çuvallarının kazanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.

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