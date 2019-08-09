Şanlıurfa'da işçilerden eylem

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işlerine dönmek isteyen 5 işçi eylem yaptı.

İlçe merkezindeki 3 katlı bir binanın en üst katına çıkan 5 kişi, 3 ay önce çalıştıkları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar İşletmesi sığırcılık biriminde taşeron firma tarafından işten çıkarıldıklarını, işlerine dönmek istediklerini, aksi takdirde yaşamlarına son vereceklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, bu kişilerin atlama ihtimaline karşı binanın altında branda açtı.

Polisin ikna çalışmalarına rağmen 5 kişinin binadan inmemesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karakaya ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek de geldi.

İşçiler, Karakaya ve Şimşek'in yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından ikna edilerek binadan indirildi.

İşçiler ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.