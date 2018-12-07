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Şanlıurfa'da iki PKK'lı kardeş yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen iki Suriyeli kardeş yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:06
Şanlıurfa'da iki PKK'lı kardeş yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu iki kardeş yakalandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında H.H. ile kardeşi R.H.'yi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan 2 şahsın İlçe Jandarma Komutanlığındaki incelemesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi oldukları belirlendi.

Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf eden H.H. ve R.H. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:06
  1. PKK/PYD
  2. Akçakale
  3. Şanlıurfa

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