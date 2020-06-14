  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:28:51 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralındı.

Mehmet Kozan yönetimindeki 42 RF 514 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde Mustafa Çapa yönetimindeki 27 YR 970 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Zehra (13), Fatıma (20) ve Abdullah Kozan (9) ile Mehmet Eren (14), Fatoş (19) ve İren Çapa (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı