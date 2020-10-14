Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kazada 5 küçükbaş hayvan telef oldu
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cafer Ağır'ın kullandığı 34 SB 5120 plakalı kamyonet ile Çetin Sağdıç yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 63 N 0206 plakalı kamyonet, Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile Kazım İğden, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, kamyoneteki 5 küçükbaş hayvan da telef oldu.