Şanlıurfa’da hedef tüm kırsalda kesintisiz içme suyu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm kırsal mahallelere 24 saat kesintisiz içme suyu hedefi ile çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte kırsal mahallelerde alt ve üst yapı hizmetlerinde atağa geçen belediye, hizmet planlamasını sorunsuz bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde kaliteli hizmet için çalışmalarını yoğunlaştırması vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Tülmen’de içme suyu sorunu çözüme kavuştu

Şanlıurfa’daki 61 kırsal mahalleyi kapsayan Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi’ne devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü projeyi bölgelere ayırarak 1, 2 ve 3 olmak üzere toplamda 3 etap halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler hazırlıklarını tamamlamalarının ardından bu kez projenin 2’nci etap kısmında yer alan kırsal Tülmen Mahallesine su temini sağladı. Program şeklinde gidilen projedeki 3. etap kısımdaki bölgeler de en kısa sürede suya kavuşacak. Proje kapsamında bin 500 ve bin metre küplük iki adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, 60 kilometrelik boru hattı döşemesi de tamamlandı.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı belediye ve ŞUSKİ yetkililerine teşekkür etti.