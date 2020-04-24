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Şanlıurfa'da gönüllüler ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürecek

2020-04-24 19:15:42 -
Şanlıurfa'da gönüllüler ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürecek

ŞANLIURFA (AA) - Beşir Derneği Ceylanpınar Temsilciliği, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı boyunca sıcak yemek ulaştıracak.

Beşir Derneği Ceylanpınar Temsilcisi Bilal Demirtaş, yaptığı açıklamada, "1 Kap 1 Kalp Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Yemeklerin gönüllüler aracılığıyla dağıtıldığını ifade eden Demirtaş, ramazan ayı boyunca sıcak yemek yardımının süreceğini belirtti.

Dernek gönüllüsü Mehmet Eldemir de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşın mağdur olduğunu, bu mağduriyeti bir nebze de olsa giderebilmek için ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Hayırseverlerin katkılarıyla kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, gönüllüler aracılığıyla her gün 400 kişiye dağıtılacak.

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