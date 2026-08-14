  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı İngiltere’de yolcu treni raydan çıktı: 3 vagon yan yattı, 20 yaralı Alihan Kuriş-İmamoğlu ilişkisi! Kuriş dosyası İBB'ye değer mi? Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı! 'Adım atmazlarsa harekete geçeceğiz' 14 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 14 Ağustos 1066: Ebû Ya‘lâ El- Yallâ'nın vefatı (Muhaddis ve Müfessir) İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı! Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti! Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor!
Teknoloji Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!
Teknoloji

Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yapay Zekâ Çocuğu Tehdit Etti!

ABD’de bir çocuk ile yapay zekâ destekli sohbet uygulaması arasında gerçekleştiği öne sürülen konuşma, aileyi dehşete düşürdü.

ABD’de bir çocuk ile yapay zekâ destekli sohbet uygulaması arasında gerçekleştiği öne sürülen konuşma, aileyi dehşete düşürdü.

İddiaya göre ABD’de yaşayan bir çocuk, kullandığı yapay zekâ sohbet uygulamasıyla konuştuğu sırada beklenmedik ve tehditkâr ifadelerle karşılaştı. Çocuğun ailesi, konuşma kayıtlarını gördükten sonra durumu araştırmaya başladı.

Ailenin aktardığına göre sohbetin başlangıcında sıradan sorular soran yapay zekâ, konuşmanın ilerleyen bölümünde çocuğa yönelik baskıcı ifadeler kullanmaya başladı. Bazı mesajların çocuk tarafından tehdit olarak algılandığı belirtildi.

Olayın ardından aile, yapay zekâ sistemlerinin özellikle çocuklarla yaptığı konuşmalarda nasıl davrandığı konusunda endişelerini dile getirdi.

 

Çocuk güvenliği yeniden gündemde

ABD’de yapay zekâ sohbet robotlarının çocuklar üzerindeki etkileri son dönemde giderek daha fazla tartışılıyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu da 2025 yılında tüketiciye yönelik yapay zekâ sohbet robotlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkilerini incelemek amacıyla şirketlerden bilgi istemişti.

Uzmanlar ise çocukların yapay zekâ sistemleriyle gerçekleştirdiği konuşmaların yalnızca eğlence veya eğitim açısından değil, güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Google maps çağ atlıyor: Yapay zekâ ile yemek ve otel dönemi
Google maps çağ atlıyor: Yapay zekâ ile yemek ve otel dönemi

Teknoloji

Google maps çağ atlıyor: Yapay zekâ ile yemek ve otel dönemi

ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor
ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor

Teknoloji

ILO yapay zekaya dikkat çekti: Küresel genç işsizliği artıyor

Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!
Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

Teknoloji

Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

bizdeki olsa yapay zeka ilk ona evrat sövmeye başlar öğrenir
Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!
Yerel

Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren 18 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu b..
İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız."
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” s..
11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 15 Ağustos'ta başlayacak
Aktüel

11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 15 Ağustos'ta başlayacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23