ABD’de bir çocuk ile yapay zekâ destekli sohbet uygulaması arasında gerçekleştiği öne sürülen konuşma, aileyi dehşete düşürdü.

İddiaya göre ABD’de yaşayan bir çocuk, kullandığı yapay zekâ sohbet uygulamasıyla konuştuğu sırada beklenmedik ve tehditkâr ifadelerle karşılaştı. Çocuğun ailesi, konuşma kayıtlarını gördükten sonra durumu araştırmaya başladı.

Ailenin aktardığına göre sohbetin başlangıcında sıradan sorular soran yapay zekâ, konuşmanın ilerleyen bölümünde çocuğa yönelik baskıcı ifadeler kullanmaya başladı. Bazı mesajların çocuk tarafından tehdit olarak algılandığı belirtildi.

Olayın ardından aile, yapay zekâ sistemlerinin özellikle çocuklarla yaptığı konuşmalarda nasıl davrandığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Çocuk güvenliği yeniden gündemde

ABD’de yapay zekâ sohbet robotlarının çocuklar üzerindeki etkileri son dönemde giderek daha fazla tartışılıyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu da 2025 yılında tüketiciye yönelik yapay zekâ sohbet robotlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkilerini incelemek amacıyla şirketlerden bilgi istemişti.

Uzmanlar ise çocukların yapay zekâ sistemleriyle gerçekleştirdiği konuşmaların yalnızca eğlence veya eğitim açısından değil, güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.