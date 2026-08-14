Yaban domuzları Kuşadası'nda tatilde! İşte böyle görüntülendiler

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda alışılmadık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin bazı mahallelerinde yaban domuzları sürüler halinde sokaklara kadar indi.

Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan yaban domuzlarının cadde, sokak ve boş arazilerde yiyecek aradığı görüldü.

KUŞADASI SOKAKLARINDA DOMUZ SÜRÜSÜ

Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim bölgelerine kadar ulaşan yaban domuzlarının sayısının fazlalığı dikkat çekti.

Sürü halinde hareket eden hayvanlar, insanların yaşadığı bölgelere kadar yaklaşarak sokak aralarında dolaştı.

Ortaya çıkan ilginç manzara vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda yaban domuzunun bir arada ilerlediği ve çevrede yiyecek aradığı görülüyor.

GECE SAATLERİNDE MAHALLELERE İNİYORLAR

Bölgede yaşayan vatandaşların aktardığına göre yaban domuzları özellikle havanın kararmasının ardından yerleşim bölgelerine yaklaşıyor.

Yiyecek bulmak amacıyla mahalle aralarına kadar inen hayvanların zaman zaman çöp konteynerlerinin ve boş arazilerin çevresinde dolaştığı belirtiliyor.

Yaban domuzlarının insanlarla karşılaşması ise vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN DE TEHLİKE

Yaban domuzlarının oluşturduğu risk yalnızca mahalle sakinleriyle sınırlı değil.

Hayvanların özellikle karanlıkta aniden yola çıkması sürücüler açısından ciddi tehlike oluşturabiliyor. Sürü halinde hareket etmeleri nedeniyle bir yaban domuzunun ardından diğerlerinin de yola çıkabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, sürücülerin gece saatlerinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Kuşadası’nda gece saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yaban domuzu sürülerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaydedilen görüntülerde hayvanların herhangi bir engelle karşılaşmadan sokaklarda dolaştığı görülüyor.

Turizm sezonunda nüfusun önemli ölçüde arttığı Kuşadası’nda yaban domuzlarının yerleşim bölgelerine kadar inmesi hem ilginç görüntüler oluşturdu hem de vatandaşların güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

Yaban domuzuyla karşılaşınca ne yapılmalı?

Uzmanların genel tavsiyelerine göre yaban domuzlarına yaklaşılmaması, hayvanların beslenmemesi ve özellikle yavruların bulunduğu sürülerden uzak durulması gerekiyor. Yolda karşılaşan sürücülerin ise hızlarını düşürerek hayvanların geçmesini beklemesi önem taşıyor.