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Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 01:04:07 -
Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinliklerin bir ay süresince yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci de dikkate alındığında, oluşabilecek kontrolsüz kalabalıkların önüne geçilmesi, bulaşma riskinin önlenmesi, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla valilik ve kaymakamlık makamlarının gördüklerinin dışında yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma ve afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada yasağın 8 Haziran-07 Temmuz tarihlerinde il merkezi ve ilçeleri kapsadığı kaydedildi.

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