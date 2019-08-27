Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama Şanlıurfa’da üç adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da üç adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında üç adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ‘Fuhşa teşvik aracılık zorlama ve yer temin etme’ suçundan 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bu evlerde para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın da işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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