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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:28:23 -
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında aktif görevdeki muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si aktif görevde olmak üzere çeşitli rütbelerde muvazzaf asker, 2'si görevden ihraç edilmiş eski asker ile eski askeri öğrencilerin olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


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