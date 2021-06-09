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Gündem Şanlıurfa'da FETÖ'cü, saklandığı delikte yakalandı!
Gündem

Şanlıurfa'da FETÖ'cü, saklandığı delikte yakalandı!

Şanlıurfa'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü Y.K, gizlendiği evde yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:12:00 -
Şanlıurfa'da FETÖ'cü, saklandığı delikte yakalandı!

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Saklandığı evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.K'nin Suruç ilçesinde saklandığını belirledi.
İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda şüpheli Y.K, gizlendiği evde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

 

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