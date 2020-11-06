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Aktüel Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba hakim karşısında
Aktüel

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:22:38 -
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba hakim karşısında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılanmasına başlandı.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Psikolojisinin bozuk olduğunu, bu nedenle işini bıraktığını ve sonrasında da eşiyle ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan R.Ç, eşiyle barışmak istediğini ancak karısının dönmemesi üzerine kayınvalidesinde kalan 5, 7 ve 9 yaşındaki çocukları alarak kendisinin baktığını belirtti.

Kendisine kayınvalidesi tarafından muska yapıldığını ileri süren R.Ç, "Muskayı görünce kendimi kaybettim, çocuklarımı dövdüm ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Bundan önce çocuklarımı dövmemiştim, bir kaç tokat vurdum. Çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım." dedi.

Çocukların avukatı, sanık hakkındaki iddianameye "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunun da eklenmesini talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için sağlık kurumlarından rapor alınmasına ve şahitlerin dinlenmesine karar vererek duruşmayı aralık ayına erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


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