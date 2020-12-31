  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:06:47 -
Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce durdurulan bir tırda 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk uyuşturucunun bulunması üzerine gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay