Şanlıurfa’da bayram boyunca toplu taşıma bedava olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların akraba ziyaretleri, kabir ziyaretleri ve diğer bayram etkinliklerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşımayı ücretsiz yapma kararı aldı.

Buna göre, 20, 21 ve 22 Mart 2025 tarihlerinde, büyükşehir belediyesine bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, şehir içi ulaşımda diledikleri gibi toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek.

Bayram boyunca ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşlardan tam not aldı. Toplu taşımanın ücretsiz olmasını yerinde bir karar olarak değerlendiren vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.