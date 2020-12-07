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Aktüel Şanlıurfa'da babası tarafından alıkonulduğu öne sürülen kız çocuğu annesine teslim edildi
Aktüel

Şanlıurfa'da babası tarafından alıkonulduğu öne sürülen kız çocuğu annesine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:13:03 -
Şanlıurfa'da babası tarafından alıkonulduğu öne sürülen kız çocuğu annesine teslim edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da babası tarafından 4 yıldır alıkonulduğu ileri sürülen 7 yaşındaki kız çocuğu annesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan Zübeyde K'nin İstanbul'da tanıştığı Halil Y'den 7 yıl önce kız çocuğu dünyaya geldi.

Bir süre sonra ikilinin ayrılması üzerine kız çocuğu annesiyle İngiltere'ye döndü.

Babasının evladını görme talebi üzerine 4 yıl önce Şanlıurfa'ya gelen Zübeyde K, kızı Ş.K'nin Halil Y. ve akrabaları tarafından zorla kendisinden alındığı ve tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Mahkemenin çocuğun velayetini annesine vermesi üzerine Zübeyde K, ekim ayında Şanlıurfa'ya gelerek kızını almak istedi.

Halil Y'nin yakınları tarafından saklandığı ileri sürülen kız çocuğu, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu bulundu.

Geçici korumaya alınan çocuk, kente gelen ve Şanlıurfa Adliyesindeki işlemlerini tamamlayan anne Zübeyde K'ye teslim edildi.

Zübeyde K. ve kızı, güvenlik önlemleri altında kentten ayrılmak üzere havalimanına gitti.

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