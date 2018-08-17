Şanlıurfa'da baba oğul Fırat Nehri'nde boğuldu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, balık tutmak içinFırat Nehri'ne girenbaba ve oğlu boğuldu.17 Ağustos 2018 Cuma 11:21
Şanlıurfa'da yaşayan Fahri Kıran ile oğlu Erkan, balık avlamak için Nasrettin Mahallesi'nden geçen Fırat Nehri kıyısına gitti.
Baba ile oğlunun geç saatlere kadar eve dönmemeleri üzerine yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sualtı polis ekiplerince nehirde yapılan aramada Fahri ve Erkan Kıran'ın cesedine ulaşıldı.
Boğuldukları belirlenen baba ile oğlunun cenazeleri, Hilvan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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