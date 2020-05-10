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Şanlıurfa'da asırlık çınarlara "Anneler Günü" ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:07:42 -
Şanlıurfa'da asırlık çınarlara "Anneler Günü" ziyareti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Anneler Günü nedeniyle yaşı 100 ve üzerinde olan 57 kadın ziyaret edildi.

İlçe kaymakamları bölgelerinde yaşayan 100 yaş ve üzeri 57 kadını, sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarını dikkate alarak ziyaret ettti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Abdullah Erin'in kaleme aldığı mektupların yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakamlar, sohbet ettikleri kadınların "Anneler Günü"nü kutladı.

Ayrıca, Türkiye genelinde 100 yaş ve üzerindeki kadınlar için oluşturulan "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" projesi kapsamında adlarına dikilen fidanların sertifikaları da takdim edildi.


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