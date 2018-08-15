Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kuzenler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
Paşabağı Mahallesi'nde amca çocukları olan Mehmet ve Selami K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selami K. ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K, kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
YORUM YAZ