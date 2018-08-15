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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kuzenler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü

Paşabağı Mahallesi'nde amca çocukları olan Mehmet ve Selami K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selami K. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
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