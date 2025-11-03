  • İSTANBUL
Yerel Şanlıurfa'da akılalmaz olay: Tekerlek kamyonun yanında ilerledi!
Şanlıurfa'da akılalmaz olay: Tekerlek kamyonun yanında ilerledi!

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir kamyonun dingili koptu. Yoldan ayrılan tekerlekler yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi ile şehir merkezi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun dingili, kent girişine yakın bir noktada seyir halindeyken yerinden çıktı. Dingilden ayrılan tekerlekler, yol boyunca yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerledi. Tekerleklerin yolda hızla savrulduğunu gören sürücüler panik yaşarken, hızlarını düşürüp muhtemel kazayı önlemeye çalıştı. Kamyon şoförü ise tekerleklerin diğer araçlara çarpmaması için aracıyla yola set oluşturdu. Bir süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tekerlek, yol kenarında durdu. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

