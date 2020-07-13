Şanlıurfa'da ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi'nde, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma nedeni ile bölgeye sağlık ekipleri, jandarma özel harekat ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.

2 kişi öldü

Çatışmanın durmasının ardından mahalleye girebilen sağlık ekipleri 9 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Uysal ve Abdurrahim Dirier, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Uysal ve Dirierin cesetleri otopsi işlemeleri için Şanlıurfa, Adli tıp kurumuna götürüldü. Tedavileri devam eden 7 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.