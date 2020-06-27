  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şanlıurfa’da 72 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 02:16:00 -
Şanlıurfa’da 72 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

72 ev daha karantinaya alındı

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye’de 11, Haliliye’de 27, Karaköprü’de 12, Birecik’te 2, Hilvan’da 6, Siverek’te 2, Viranşehir’de 9, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Hortumla hayata tutunan o elin sahibi konuştu: Ölümü tattım
Hortumla hayata tutunan o elin sahibi konuştu: Ölümü tattım

Gündem

Hortumla hayata tutunan o elin sahibi konuştu: Ölümü tattım

Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı
Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı

Dünya

Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı

Kahramanmaraş'ta balkon düşen kadını havada yakaladılar!
Kahramanmaraş'ta balkon düşen kadını havada yakaladılar!

Yerel

Kahramanmaraş'ta balkon düşen kadını havada yakaladılar!

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan yeni açıklama: Milyonlarca insan ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan yeni açıklama: Milyonlarca insan ölebilir

Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan yeni açıklama: Milyonlarca insan ölebilir

Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!
Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!

Korona Virüs

Küreselcilerden aşı için dudak uçuklatan talep!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı