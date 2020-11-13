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Aktüel Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:03:55 -
Şanlıurfa'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması görüşüldü.

Bu kapsamda, merkezdeki Cengiz Topel, 18 Mart, Sarayönü, Divanyolu, Meşarkiye, Demokrasi, Bağlarbaşı, Süleymaniye, Açıksu, Emniyet, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Eyyüp Peygamber Caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi 2. ve 4. Sokak, Novada Park, Haşimiye Meydanı, Rabia Meydanı, Kapaklı Pasajı, Karaköprü 1. 35 Metre Yolu, Arap Meydanı ve toplu taşıma duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

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