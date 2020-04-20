Şanlıurfa'da 6 apartmana karantina

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 apartman karantinaya alındı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında, kent merkezindeki Yeşildirek, Konuklu, Akpıyar, Karşıyaka ve Onikiler Mahalleleri ile Birecik ilçesinde toplam 6 apartmanda birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine 5 mahalle ve bir ilçedeki toplam 6 apartmanın giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Ayrıca daha önce karantinaya alınan 5 apartmandaki uygulama ise sonlandırıldı.

- İftardan sonraki toplu taşıma seferleri iptal

Öte yandan tedbirler kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışma saatlerinde ramazan ayı dolayısıyla değişiklik yapıldı.

Buna göre şu an 21.00'e kadar hizmet veren toplu taşıma araçlarının ramazan süresince iftardan sonraki seferleri iptal edildi.