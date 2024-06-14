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Gündem Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!
Gündem

Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 04:05:00 -
Şanlıurfa'da 4 BMW marka otomobil zincirleme kaza yaptı!

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa merkez Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi.

Şehir merkezinden Karaköprü istikametine giden 4 BMW marka otomobil birbirine girdi.

Araçlardan ikisi demir korkulukları aştıktan sonra karşı şeride geçerken diğer iki araçtan biri ise takla atarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü giriş kapısında ters durdu. Kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Memduh O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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