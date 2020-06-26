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Aktüel

Şanlıurfa'da 31 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:09:27 -
Şanlıurfa'da 31 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valiliğin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 5, Karaköprü'de 4, Siverek'te 4, Viranşehir'de 9, Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç'ta ise birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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