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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:56:54 -
Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 23 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 23 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye ilçesi Susuz ve İncirli mahallelerinin tamamı ile Viranşehir'de 7, Haliliye'de 8, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 3, Suruç'ta 1 ve Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Siverek ve Viranşehir'deki bir mezra ve 5 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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