Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen engellendi
Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi kırsal Aşağıyazıcı Mahallesi'nde bir ahırda ve Harran ilçesi kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki iki evde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 101 Suriye uyrukluyu yakaladı.
Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Göçmenleri barındıran F.A, A.Ç. ve M.E.H ise göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.