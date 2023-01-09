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Yerel Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen engellendi
Yerel

Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen engellendi

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi kırsal Aşağıyazıcı Mahallesi'nde bir ahırda ve Harran ilçesi kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki iki evde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 101 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 16:06:00 -
Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen engellendi

Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Göçmenleri barındıran F.A, A.Ç. ve M.E.H ise göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.

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