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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 6 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:52:43 -
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 6 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 6 bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bozova, Birecik, Karaköprü, Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bozova'nın Kırağılı Mahallesi'nin tamamı ile Birecik'in Merkez, Karaköprü'nün Atakant, Seyrantepe, Eyyübiye'nin Hayati Harrani, Süleymanşah ve Viranşehir'in Yeni mahallelerindeki 6 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Eyyübiye, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki 5 binada uygulanan karantina da sona erdi.

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