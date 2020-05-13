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Aktüel

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:57:17 -
Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek'teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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