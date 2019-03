Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019 | Şanlıurfa ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

Şanlıurfa 2019 yerel seçim AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı) ile Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri (CHP-İYİ Parti-HDP ortak adayı) arasında geçecek. Şanlıurfa yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Şanlıurfa yerel seçimler sonuçları, Urfa 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Şanlıurfa, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Şanlıurfa’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. Urfa Cumhur ittifakı oy oranı, Saadet Partisi Şanlıurfa oy oranı. Millet ittifakı oy oranı. Şanlıurfa büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019, YSK Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları sorgula.

ŞANLIURFA 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri

Demokratik Sol Parti (DSP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Erçelebi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Rahime Karakeçili oldu.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)

Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

CHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ahmet Geçit

Birecik: Hüseyin Kıran

Bozova: Şıhmüslüm Bayar

Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra

Eyyübiye: Sinan Kılıç

Halfeti: Ekrem Morçiçek

Harran: Mehmet İngin

Hilvan: Ali Turan Avcı

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Suruç: Kemal Eşsiz

Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

HDP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi

Birecik: Hakan Arıcı

Viranşehir: Hıdır Oktay

Suruç: Hatice Çevik

Hilvan: Bişar Tüysüz

Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman

Bozova: Mahmut Çakmak

Siverek: Turan Tüysüz

MHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun

Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

Demokrat Parti (DP) Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

Haliliye: Ramazan Fırat

Akçakale: Seyfettin Güvenç

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Halaf Yaşlı

Viranşehir: Halil Tapan

Akçakale: Hamza Çoşkun

Suruç: Mahmut Şeker

Haliliye: Eyyüp Kurtboğan

Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu

Hilvan: İbrahim Halil Çivis

Siverek: Ali İzol

Harran: İbrahim Bürke

Birecik: Müslüm Karakurt

Bozova: Mustafa Şeker

Eyyübiye: Ahmet Işık

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili

Eyyübiye: Gülay Gözoğlu

Halfeti: Sevim Yağmur

Ceylanpınar: Abit Görür

Haliliye: Ahmet Akkuş

Karaköprü: Aylagül Tandoğan

Akçakale: Rabia Uçar

Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan

Vatan Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca

Eyyübiye: Saddam Polat

Haliliye; Salih Ataca

Bağımsızlar adaylar

Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım

Eyyübiye: Halil Karakeçili

Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Akçakale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BDP % 45

Hüda Par % 2

Halfeti belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 58

AK Parti % 37

Harran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 39

SP % 3

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Suruç belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 43