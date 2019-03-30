Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019 | Şanlıurfa ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları
Şanlıurfa 2019 yerel seçim AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı) ile Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri (CHP-İYİ Parti-HDP ortak adayı) arasında geçecek. Şanlıurfa yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Şanlıurfa yerel seçimler sonuçları, Urfa 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Şanlıurfa, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Şanlıurfa’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. Urfa Cumhur ittifakı oy oranı, Saadet Partisi Şanlıurfa oy oranı. Millet ittifakı oy oranı. Şanlıurfa büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019, YSK Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları sorgula.30 Mart 2019 Cumartesi 23:13
Şanlıurfa 2019 yerel seçim AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı) ile Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri (CHP-İYİ Parti-HDP ortak adayı) arasında geçecek. Şanlıurfa yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Şanlıurfa yerel seçimler sonuçları, Urfa 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Şanlıurfa, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Şanlıurfa’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Şanlıurfa seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. Urfa Cumhur ittifakı oy oranı, Saadet Partisi Şanlıurfa oy oranı. Millet ittifakı oy oranı. Şanlıurfa büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Şanlıurfa yerel seçim sonuçları 2019, YSK Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları sorgula.
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ŞANLIURFA 2019 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019’a 12 parti girmekte. Şanlıurfa büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Şanlıurfa, 2019 denizli seçim sonuçları YSK, 2019 yerel seçim sonuçları Şanlıurfa, 2019 Şanlıurfa seçim sonuçları oy oranları, YSK Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları, Urfa ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 şimdiden merak edilmekte. Şanlıurfa Birecik 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Bozova 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Ceylanpınar 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Halfeti 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Haliliye 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Hilvan 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Siverek 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Suruç 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Viranşehir 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Karaköprü 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Akçakale 2019 yerel seçim sonuçları, Şanlıurfa Eyyübiye 2019 yerel seçim sonuçları YSK son dakika.
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YSK Şanlıurfa büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Şanlıurfa gelmekte. Şanlıurfa AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi yerel seçim 2019 sonuçları.
Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayları 2019
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri
Demokratik Sol Parti (DSP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Erçelebi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkan adayı Rahime Karakeçili oldu.
AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
CHP Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
HDP Şanlıurfa belediye başkan adayları
Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz
MHP Şanlıurfa belediye başkan adayları
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa belediye başkan adayları
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Demokrat Parti (DP) Şanlıurfa belediye başkan adayları
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
Haliliye: Ramazan Fırat
Akçakale: Seyfettin Güvenç
Büyük Birlik Partisi (BBP) Şanlıurfa belediye başkan adayları
Ceylanpınar: Halaf Yaşlı
Viranşehir: Halil Tapan
Akçakale: Hamza Çoşkun
Suruç: Mahmut Şeker
Haliliye: Eyyüp Kurtboğan
Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu
Hilvan: İbrahim Halil Çivis
Siverek: Ali İzol
Harran: İbrahim Bürke
Birecik: Müslüm Karakurt
Bozova: Mustafa Şeker
Eyyübiye: Ahmet Işık
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Gülay Gözoğlu
Halfeti: Sevim Yağmur
Ceylanpınar: Abit Görür
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Aylagül Tandoğan
Akçakale: Rabia Uçar
Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan
Vatan Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları
Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca
Eyyübiye: Saddam Polat
Haliliye; Salih Ataca
Bağımsızlar adaylar
Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin
Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61
BDP adayı Osman Baydemir % 30
MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2
Akçakale belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 44
Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
BDP % 45
Hüda Par % 2
Halfeti belediye seçim sonuçları 2014
BDP % 58
AK Parti % 37
Harran belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 55
MHP % 39
SP % 3
Siverek belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 46
DP % 28
BDP % 21
Suruç belediye seçim sonuçları 2014
BDP % 52
AK Parti % 43
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