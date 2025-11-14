Şanlıurfa ve Ceylanpınar’da toz bulutu etkili oldu

Ceylanpınar’da görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve ilçe adeta kızıl bir görünüme büründü. Toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze doğru ilerleyerek kent genelinde etkisini artırdı.

Yetkililer, yoğun toz taşınımının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için solunum sorunlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. İlçede esnaf, tozun yoğun olduğu günlerde vatandaşların evlerinden çıkmamayı tercih ettiğini, bu nedenle işlerde belirgin bir durgunluk yaşandığını ifade etti.