Aktüel Şanlıurfa ve Ceylanpınar’da toz bulutu etkili oldu
Aktüel

Şanlıurfa ve Ceylanpınar’da toz bulutu etkili oldu

Özhan Yıldız
Özhan Yıldız Giriş Tarihi:
Şanlıurfa ve Ceylanpınar’da toz bulutu etkili oldu

Suriye üzerinden taşınan yoğun toz bulutu, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçesi Ceylanpınar’da gün içinde etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren ilçenin semalarını kaplayan toz, yaşamı olumsuz etkilerken bazı vatandaşların maske kullanarak dışarıda dolaştığı görüldü.

Ceylanpınar’da görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü ve ilçe adeta kızıl bir görünüme büründü. Toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze doğru ilerleyerek kent genelinde etkisini artırdı.

Yetkililer, yoğun toz taşınımının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için solunum sorunlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. İlçede esnaf, tozun yoğun olduğu günlerde vatandaşların evlerinden çıkmamayı tercih ettiğini, bu nedenle işlerde belirgin bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

