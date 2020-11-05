Şanlıurfa Valisi Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle buluştu

ŞANILURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleri ile Tel Abyad ve Rasulayn'daki aşiret liderleriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye’nin kontrolüne geçen bölgede bir yıldan bu yana başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim, altyapı, ekonomi ve insani yardımlar alanında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Erin, Suriye'deki krizin başladığı ilk günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suriyeli kardeşlerinin yanında yer aldığını ve her türlü desteği verdiğini ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ve Fırat'ın batısında Türkiye'nin terörden arındırdığı toprakların Suriyelilerin ve Suriye Devleti'nin olduğunu ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Terörden temizlendikten sonra bölgede tekrar kurumların ve yerel teşkilatların oluşturulması, belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarının vatandaşa hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar devlet olarak her türlü yardım ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde Türkiye'nin bazı amaçları var. Bu amaçlar bölgede istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesi suretiyle hem bu bölgede yaşayan insanların hem de Türkiye’nin sınırlarının güvenlik altına alınmasıdır."

Şanlıurfa'dan görevlendirilen kamu personelinin desteğiyle yerel mahalli meclisler nezaretinde Suriyeli personelin tüm kamu hizmetlerinin sunulabilecek seviyeye geldiğini belirten Erin, Tel Abyad ve Rasulayn'daki 4 bin 200 kilometrekarelik alanda yaklaşık 210 bin Suriyelinin yaşadığını ifade etti.

Türkiye'den olduğu gibi Suriye'nin Haseke ve Rakka taraflarına yerleşen Suriyelilerin de Barış Pınarı Bölgesi'ndeki topraklarına döndüklerini görmekten duydukları mutluluğu dile getiren Vali Erin, Türkiye'de bulunan yaklaşık 20 bin Suriyelinin Tel Abyad ve Rasulayn'a gitmek için müracaat ettiğini ve işlemlerinin tamamlanarak ülkelerine gönderildiğini belirtti.

Bölgedeki durumun her geçen gün daha iyiye gideceğine inandıklarını, faaliyete geçen kurumların, oluşturulan polis teşkilatlarının işlerini her geçen gün daha iyi icra eder duruma geleceğini ifade eden Vali Erin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ve yerel güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon arttıkça PKK ve diğer terör örgütleri ile malum ülkelerin burayı karıştırmaya yönelik faaliyetleri de engellenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken tahrip ettiği altyapı ve kamu kuruluşları binalarının tamiratlarının tamamlandığını, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin verildiğini, din adamları görevlendirilip, camilerin ibadete açıldığını vurgulayarak, bir yıldır bölgede yaşayan insanların her türlü temel ihtiyacının karşılanması için tırlar dolusu yardımın yapıldığını kaydetti.