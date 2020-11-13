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Aktüel Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu
Aktüel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:03:29 -
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yapımı devam eden tesislerde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Vali Abdullah Erin, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapımı devam eden suni çim saha, voleybol ve futbol sahalarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erin, daha sonra beraberindeki Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ve tesislerden yararlanan vatandaşlarla voleybol maçı yaptı.

Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirterek bölge halkının her yönden kalkınması, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için buraya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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