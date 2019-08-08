Şanlıurfa turizminde revizyon çalışmaları yapılacak

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Abdullah Erin Başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

2019 Göbeklitepe Yılı etkinliklerinin ilerleme durumu, turizm konseyi toplantı sonuçları ve turizm master planı revizyon çalışmaları, tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu, THY koordinasyonunda yapılacak tanıtım etkinlikleri, Güneydoğu Marka Kentler koordinasyon toplantısı, Barutçu Han ve diğer taşınmazların durumu, ŞURKAV Ankara Şubesinin talepleri ile şirket personelleriyle ilgili konuların gündeme geldiği toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin turizm geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Hedefimiz, 2021’de İslam Turizmi başkenti olmak”

Vali Erin, Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının desteğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi’nin, sene başından itibaren turizm alanında faaliyet göstermek üzere kurulduğunu ve şirketin, kurumsal kimliğe kavuşarak şehrin turistik potansiyelini değerlendirmek için faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, meslek kuruluşları ve iki özel sektör temsilcisinin katılımıyla kurulan şirketin asıl sahibinin Şanlıurfa olduğunu ve güzel işler yaptığını ifade eden Vali Erin, bu yıl sonundan itibaren Şanlıurfa’nın İslam Turizmi Başkenti olmasına yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını, 2021 yılında Şanlıurfa’yı İslam Turizmi Başkenti yapmayı hedef edindiklerini dile getirdi.

Geceleme Sayısı 2 milyona ulaşabilir

Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin sadece Göbeklitepe’den ibaret olmadığını, birbirinden değerli çok sayıda varlığa sahip olduğunu hatırlatan Vali Erin, bu değerlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi için büyük oranda uluslararası faaliyetlere önem verdiklerini belirtti.

Turizmde Şanlıurfa’nın kapasitesini genişletmeyi hedeflediklerini ve geçen yıl bir milyonu aşan geceleme sayısının bu yılın ilk altı ayına bakarak fazlasıyla aşılacağının söylenebileceğini dile getiren Vali Erin, yılın ilk altı ayında sadece Göbeklitepe’yi 200 bini aşan ziyaretçi kaydedildiğini, geceleme sayısında da yüzde 25’e varan oranda artış kaydedildiğini, yılsonu geceleme hedefinin 1,5 - 2 milyon olduğunu söyledi. Vali Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin, yatak kapasitesinin artırılması ve nitelikli işletmelerin şehre çekilmesine yönelik faaliyetlerinin de devam ettiğini ifade etti.

Eyyüp Peygamber makamı yeniden düzenlenecek

Toplantı gündem maddelerinden olan Eyyüp Peygamber Makamı çevresinde yapılacak düzenlemeler ile diğer faaliyetlere ilişkin de bilgiler aktaran Vali Erin, “Önümüzdeki dönemde Eyyüp Peygamber Makamı çevresinde yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Makam çevresinin yeniden ele alınması ve düzenlenmesine yönelik projemiz için ayrılan bir ödeneğimiz var, o ödeneğin hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışacağız. Eyyüp Nebi’deki çalışmalarımız yine Büyükşehir Belediyemiz ve Viranşehir Belediyemiz ortaklığıyla devam ediyor. Oradaki çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Hem Eyyüp Peygamber Makamı’nı hem de Eyyüp Nebi Ziyaretgahını insanların rahatlıkla ziyaret edebileceği, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri cazibe alanlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Barutçu Hanı’na nitelikli işletmeci aranıyor

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’ye devretmeyi düşündükleri tarihi evler ve konakların olduğunu, bu sayede hem o varlıkların değerlendirilmesini hem de özel sektörün teşvik edilmesini hedeflediklerini belirten Vali Erin, bu kapsamda Barutçu Hanı’nın nitelikli bir işletmeye tahsisi konusunu değerlendireceklerini söyledi.

Şair Nabi Kültür Evi kuruluyor

Turizm adasındaki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve buradaki alanda 200 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Vali Erin, “58 Meydanı civarındaki tarihi evleri değerlendirerek gerçek anlamda bir kültür adasına dönüştürmeyi, gelen ziyaretçilerin emniyetli, temiz, kaliteli bir ortamda yemek yiyebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri bir alan haline getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan takas neticesi 58 Meydanındaki Çelikler Evi’nin alındığını ve karşılığında ŞURKAV tarafından restore edilen Kuyulu Evi verdikleri bilgisini aktaran Vali Erin, Kuyulu Evin Şanlıurfa Şair Nabi Kültür Evi olarak düzenlenmesi için protokol yapıldığını ifade etti.

Davranış kuralları, alışveriş ahlakı ve sunum

Şanlıurfa’nın, dünyanın en büyük tarihi ve kültürel potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyeli değerlendiremediğini, dünyadaki diğer turizm şehirleriyle rekabet edebilecek kapasitede olmadığını dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin bu zayıf yanları güçlendirmeyi de hedeflediğini ifade etti. Turizmde rekabetin, sadece fiziki altyapıyı iyileştirmekle bitmediğini, davranış kuralları, alışveriş ahlakı, sunum ve bir çok konunun önemine işaret eden Vali Erin, bunun şehrin tüm paydaşlarının ortak akıl ve el birliği ile başarılabileceğini söyledi.

Konuşmasında, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin faaliyetlerinin Şanlıurfa turizmine olan etkisinden bahseden Vali Erin, uluslararası tanıtım faaliyetleriyle Şanlıurfa algısının yerleştirilmeye başlandığını, dünyanın ilgisinin buraya çekildiğini ve bunun çok düşük maliyetli odak çalışmalarıyla yapıldığını dile getirdi.

Toplantı, gündem maddeleri hakkında şirket yönetim kurulu üyelerinin fikirlerinin alınması ve faaliyetlere ilişkin sunumun ardından sona erdi.