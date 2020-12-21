Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 9,17-13,50 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,17-13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,60
|4,00
|Fasulye
|Kg
|3,50
|3,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,00
|2,66
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,25
|Preseli pamuk
|Kg
|9,17
|13,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,70
|2,35