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Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Preseli pamuğun kilogramı 9,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:14:57 -
Şanlıurfa Ticaret Borsası
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,65 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 9,65 9,65
Buğday Kg 1,10 2,10
Arpa Kg 1,05 1,36
Mısır Kg 1,34 1,47
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,17 4,63



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