Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 9,65 liradan işlem gördü
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|9,65
|9,65
|Buğday
|Kg
|1,10
|2,10
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,36
|Mısır
|Kg
|1,34
|1,47
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,17
| 4,63
Preseli pamuğun kilogramı 9,65 liradan işlem gördü
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|9,65
|9,65
|Buğday
|Kg
|1,10
|2,10
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,36
|Mısır
|Kg
|1,34
|1,47
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,17
| 4,63
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