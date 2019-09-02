Şanlıurfa Piazza’da Streetball Turnuvası düzenlendi

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Streetball Turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Basketbol Federasyonu ve AVM iş birliği ile gerçekleştirilen Ödüllü Streetball Turnuvasının açılışını, ödüllü basketbolcu ve antrenör Hasan Murat Alıcı yaptı. AVM’nin açık otoparkında kurulan sahada gerçekleştirilen turnuvada katılımcılar 3 farklı kategoride yarıştı. Eğlence, yetenek ve şovu bir arada barındıran kuralsız bir oyun olarak sporseverlerin gözdesi olan Streetball Turnuvasında, 3 asil 1 yedek oyuncudan oluşan, 18 yaş altı, 18 yaş üstü ve kadınlar kategorisindeki takımlar mücadele etti.

Ücretsiz olarak katılım gösterilen turnuvada yarışmacılar kadar, onları izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşadı.Spor ve eğlenceyi bir arada sunan turnuvada, kazanan takımların oyuncularına sürpriz hediyeler dağıtıldı.