Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 zanlı gözaltına alındı
Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.