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Aktüel Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon
Aktüel

Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:20:00 -
Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise serbest bırakıldı.

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Mardin, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

15 zanlı gözaltına alındı

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanırken 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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