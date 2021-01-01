Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis yeni yılı sessiz karşıladı

ŞANLIURFA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokak ve caddeler yılbaşında boş kaldı.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Vali Abdullah Erin, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret etti.

Erin, sohbet ettiği polislere baklava ikramında bulundu, personelin yeni yılını kutladı.

Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Siverek-Çermik kara yolunda Dağbaşı Karakolu noktasında yapılan denetimde araç sürücülerine alkol testi yapılarak izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi.

Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı uygulamada sürücülerin yeni yılı kutlandı.

Denetimlerde 24 sürücü hakkında işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, Siverek'te çok sayıda vatandaş, yeni yılı tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutladı.

- Kilis

Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de sokakları temizledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Vali Mahmut Çuhadar, güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret etti.

Saat Kulesi kavşağında polis ekipleriyle bir araya gelen Vali Çuhadar, sürücüler ve polislere çorba ikram etti.

- Malatya

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı.

Kolluk kuvvetleri durdurdukları araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti.

- Gaziantep

Gaziantep'te de yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Kenttin işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Karagöz Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sürücülere yeni yıla girerken baklava ikramında bulundu.

Ekipler, İslahiye-Hassa kara yolu uygulama noktasında sürücülerin belgelerini kontrol etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Azerbaycan Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

İşlek noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimleri yerinde inceledi.



