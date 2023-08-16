  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO Ukrayna için üyelik şartını açıkladı

Trump'tan olay sözler: Rapor 'Çürütülemez' dedi! 21 Ağustos tek tek işaret etti! ABD'de Trump rüzgarı

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık kararının ardından Faik Öztrak'tan açıklama! Yola geldiğini ima etti

"Ergenlik durdurucu tedavi" Avukat Yaşar Baş Prof. Yüksel'in işlediği suçu anlattı!

ASELSAN müthiş gelişmeyi ilan etti: Bu yılın yarısında tamı tamına 18,1 milyar lira ciroya ulaştı! İşte o detay

Diyanet, Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimin ardından harekete geçti

Yerel seçime ittifaksız girilirse kim ne kadar oy alır? Anket sonuçları bazılarını kara kara düşündürecek

Meteoroloji'den hava tahminleri açıklaması: sıcaklık şoku! İşte havalar ne zaman serinleyecek? Cevabı!

Aman da aman Almanların İHA'sı varmış!

Türkiye'den Almanya’ya gitmek isteyenler akın edecek! Türkler için online vize, dijitalleşme çözümü!
Spor Şanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Spor

Şanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 09:41:00 -
Şanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu. Molde, Klaksvik'i toplamda 3-2'lik skorla eleyerek tur atladı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, Molde, Klaksvik’i sahasında 2-0 mağlup etti.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 3-2 öne geçen Molde turu atlayan taraf oldu.

TURU GETİREN GOL LINNES’TEN

Molde’ye turu getiren gol, 112. dakikada eski Galatasaray oyuncusu Martin Linnes’ten geldi.

Galatasaray’da Lucas Torreira, Olimpija Ljublajana maçında kırmızı kart gördüğü için play-offta forma giyemeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İLK MAÇ 22 AĞUSTOS’TA

Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 22 Ağustos günü oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23