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Aktüel

SANKON ve GESKON yayınladıkları mesajlar ile 1 Mayıs’ı kutladı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), yaptıkları yazılı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:16:15 -
SANKON ve GESKON yayınladıkları mesajlar ile 1 Mayıs’ı kutladı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), yaptıkları yazılı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.


SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, yayımladığı mesajda işçi ve çalışanların Türkiye’nin kalkınmasında önemine vurgu yaptı. Erol, 1 Mayıs’ın iş dünyası için de önemine vurgu yaparak, “İşçi kardeşlerimiz toplumumuzun her alanında varlığını göstermekte ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadırlar. SANKON kuruluşuna üye iş kadınları, iş adamları ve şirketler olarak bütün işçilerimizin emeğinin karşısında saygıyla eğiliyoruz” dedi.



“İşçi kardeşlerimizin emeklerine saygı duyuyoruz”


GESKON adına açıklamayı ise Genel Başkan Yardımcısı Osman Yeğin yaptı. Emeğe saygının önemine dikkat çeken Yeğen şunları söyledi:


“Öncelikle bütün işçi kardeşlerimizin bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. GESKON olarak işçi kardeşlerimizin emeklerine, alın terine saygı duyuyor ve bütün halkımızın da saygı duymasını bekliyoruz.”

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