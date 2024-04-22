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Ekonomi SANKO Okulları öğrencisi yüzme yarışmasında il birincisi oldu!
Ekonomi

SANKO Okulları öğrencisi yüzme yarışmasında il birincisi oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 18:15:00 -
SANKO Okulları öğrencisi yüzme yarışmasında il birincisi oldu!

Okulları öğrencisi Furkan Nadir Yıldız, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Paletli Yüzme İl Birinciliği Yarışması”nda il birincisi oldu.

Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada SANKO Okulları öğrencisi Furkan Nadir Yıldız, “200 metre Su Üstü Kategorisi”nde il birincisi olurken, “100 metre Su Üstü Kategorisi”nde il ikinciliği, “400 metre Su Üstü Kategorisi”nde ise il üçüncülüğü madalyasını kazanarak önemli başarıya imza attı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasında üç derece birden elde eden öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak 25-26 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek Paletli Yüzme Türkiye Birinciliği yarışmasında başarılar diledi.

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