SANKO Holding dört şirketi ile İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin üretimden net satışları baz alınarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. Temelleri 1904 yılında atılan ve günümüzde tekstil, enerji, ambalaj ile çimento-yapı başta olmak üzere birçok stratejik sektörde küresel ölçekte faaliyet gösteren SANKO Holding, bu yıl da devler ligindeki ağırlığını hissettirdi.

2025 yılı net satış verilerine dayalı araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding çatısı altında üretim yapan ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret 101’inci, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 250’nci, Süper Film Ambalaj 295’inci ve SANKO Enerji ise 335’inci sırada yer alarak Anadolu sanayileşmesinin öncü gücü olmayı sürdürdü.

SANKO Holding şirketleri, üretim kapasiteleri ve satış performanslarıyla listede dikkat çekici başarılara imza attı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Süper Film Ambalaj, sergilediği yüksek performansla listede 2024 yılı sonuçlarına göre 11 sıra yükselerek 295’inci sıraya yerleşti ve konumunu güçlendirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken SANKO Enerji ise 2025 yılında, geçen yılın sonuçlarına göre listede 2 basamak yükselerek 335’inci sıraya yerleşti.

Üretim, İstihdam ve İhracat Odaklı Büyüme

Yüzyılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin sanayileşme yolculuğuna liderlik eden SANKO Holding, dört büyük lokomotif şirketiyle İSO 500 listesinde yer alarak ülke ekonomisine sağladığı katma değeri bir kez daha tescillemiş oldu. Grup, her yıl düzenli olarak yer aldığı bu prestijli listedeki kalıcı başarısını; Ar-Ge yatırımları, sürdürülebilir üretim modelleri, yüksek istihdam gücü ve küresel pazarlardaki etkin ihracat stratejileriyle pekiştiriyor.